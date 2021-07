Marta Delogu

L'attrice è tornata a smentire le voci di una presunta relazione con Eros Ramazzotti dopo una vacanza in Grecia

paparazzati insieme in Grecia qualche giorno fa. Da quel momento le voci di una presunta relazione fra Eros Ramazzotti e la giovane Sono statiinsieme inqualche giorno fa. Da quel momento le voci di una presuntafrae la giovane Marta Delogu hanno cominciato a inseguirsi. I due hanno chiarito di essere solo amici, ma adesso l’attrice ha deciso di rompere il silenzio.



Inizialmente Marta Delogu si era limitata a scrivere sui suoi canali social una frase secca: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni: Fake news”. Più tardi è tornata a parlare, questa volta commentando le notizie che circolano in modo più incisivo. Inizialmente Marta Delogu si era limitata a scrivere sui suoi canali social una frase secca: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni:”. Più tardi è tornata a parlare, questa volta commentando le notizie che circolano in modo più

Il chiarimento di Marta Delogu

“Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne”, ha precisato la 22enne.

Da parte sua Eros Ramazzotti, dopo aver smentito seccamente qualunque gossip, si è trincerato dietro il silenzio. Il cantante non vede l’ora di poter tornare ad esibirsi su un palco e, stando a quanto ha da poco annunciato su Instagram, a breve gli sarà possibile coronare il suo sogno.

Per il momento quella fra l’artista e la giovane studentessa in recitazione è quindi solo una bellissima amicizia. In attesa che i due rivelino qualche altro retroscena.

