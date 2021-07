Justin Bieber

Una foto con la caption “Mom and Dad” ha mandato in tilt i fan della coppia, che hanno subito pensato all’arrivo di un bebè

Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno abituato i fan e i follower ai loro scambi di messaggi romantici, e alle foto insieme. Dediche via Instagram e scatti di coppia molto apprezzati dal popolo dei social. Proprio una foto pubblicata dal cantante assieme alla moglie, con la caption: “Mom and Dad”, dunque “Mamma e Papà”, ha suscitato migliaia di commenti in poche ore. La maggior parte dei fan, infatti, ha pensato che la coppia stesse annunciare l’arrivo di un figlio. “Bambino in arrivo?”, ha commentato un follower, seguito, poi, da molti altri commenti di seguaci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber)

Justin Bieber papà? Hailey Baldwin smentisce le voci

Non è esattamente così, e a chiarirlo è stata la stessa Hailey Baldwin, commentando proprio la foto di Justin. “Penso che forse dovresti cambiare questa didascalia in ‘Dog Mom and Dad’ prima che qualcuno fraintenda”, ha commentato la bella Haley, ironicamente, postando una emoticon che ride. Ma, come evidenziato da molti fan, la precisazione è arrivata “Troppo tardi”, quando il post era già pieno di cuori e messaggi di congratulazioni.

“Amo i bambini e non vedo l’ora di averne uno mio”, aveva detto Hailey Baldwin, nel 2018, in un’intervista a “Vogue”. I due hanno più volte evidenziato, però, che al momento preferiscono aspettare. “Voglio godermi l’essere sposato per un po’, andare in tour, divertirmi a viaggiare solo noi due, costruire più del nostro rapporto”, aveva confessato lo scorso anno Bieber a Zane Lowe di Apple Music.

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati nel settembre 2018, appena due mesi dopo essersi fidanzati ufficialmente. Una cerimonia con amici e parenti si è poi svolta nel settembre 2019, al tramonto nella Carolina del Sud.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata