Prima di tornare a Parigi, dove lo attende una nuova avventura in campo, il portiere campano sta trascorrendo le vacanze in Sardegna

Milano-Parigi, andata e ritorno. Dopo aver raggiunto la capitale francese per ufficializzare il suo arrivo al PSG, Gigio Donnarumma è tornato in Italia per godersi qualche giorno di vacanza assieme alla fidanzata Alessia Elefante.

Il portiere azzurro, fresco di titolo europeo con la Nazionale italiana, e la compagna stanno trascorrendo qualche giorno in Sardegna. Lo confermano le foto postate dalla coppia su Instagram, tra un’uscita in barca, in Costa Smeralda, e un pranzo a Porto Cervo. Senza dimenticare, ovviamente, un po’ di allenamento.

Gigio Donnarumma e Locatelli insieme in Costa Smeralda

A Porto Cervo, Gigio ha incontrato anche il compagno di squadra in azzurro, Manuel Locatelli, giocatore del Sassuolo. I due hanno trascorso una giornata insieme, e hanno scattato una foto a tavola, pubblicata, poi, da entrambi sui propri profili social. Donnarumma e Locatelli sorridono e indicano il tatuaggio sul braccio del portiere campano, che raffigura la coppa appena vinta.

Assieme alla fidanzata Alessia Elefante, Gigio Donnarumma si sta godendo mare, relax, e giornate in barca in Sardegna, prima di partire alla volta di Parigi, per la sua nuova avventura in campo. Numerosi gli scatti della vacanza postati dal portiere campano insieme alla fidanzata, che è una persona molto riservata, non ama stare sotto i riflettori e ha i profili social privati. Gigio, però, non rinuncia a mantenersi in forma, con sessioni di tapis roulant, in terrazza, godendosi lo splendido panorama della Sardegna.

