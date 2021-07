Enrico Brignano e Flora Canto

L’annuncio della nascita del secondogenito della coppia è arrivato su Instagram

“E finalmente sei arrivato piccolo angelo. Ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”. Con questo post su Instagram, Enrico Brignano ha annunciato di essere diventato di nuovo papà. Fiocco azzurro per il comico romano e Flora Canto, che hanno dato il benvenuto, anche via social, al piccolo Niccolò, il loro secondogenito dopo Martina, che ha 4 anni.

Brignano e Flora Canto hanno annunciato la nascita sui rispettivi profili Instagram, condividendo la loro gioia e qualche tenero scatto mentre stringono tra le braccia il piccolo. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma l’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro”, ha scritto Flora nel suo post, riferendosi alla trasmissione di Raidue “Fatto da Mamma”, dove la stessa attrice e conduttrice ospita volti noti della tv che raccontano le loro esperienze, mettendosi alla prova in cucina.

È arrivato Niccolò. Gli auguri social a Enrico Brignano e Flora Canto

Pioggia di auguri sui social, per i genitori bis. Da Elena Santarelli a Natasha Stefanenko, dalla grande amica di Flora, Tosca D’Aquino, alla cantante Giorgia. Enrico e Flora stanno insieme dal 2014. Il comico era stato precedentemente sposato con la ballerina Bianca Pazzaglia, dal 2008 al 2013.

