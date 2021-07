Can Yaman

Can Yaman, vicino alle nozze con Diletta Leotta, anticipa sui social un misterioso prossimo impegno lavorativo

La star di ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’amore’, ‘Daydreamer – Le ali del sogno’ e ‘Mr Wrong – Lezioni d’amore’, è ormai amatissimo dal pubblico italiano. Non a caso, Can Yaman si è recentemente trasferito nel nostro Paese, per iniziare a lavorare alla realizzazione di ‘Sandokan’, la nuova serie targata Lux Vide in cui lui si calerà proprio nei panni del protagonista. La star di ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’amore’, ‘Daydreamer – Le ali del sogno’ e ‘, è ormai amatissimo dal pubblico italiano. Non a caso, Can Yaman si è recentemente trasferito nel nostro Paese, per iniziare a lavorare alla realizzazione di, la nuova serie targata Lux Vide in cui lui si calerà proprio nei panni del protagonista.

Can Yaman solletica i fan

A causa della pandemia, però, i lavori sono slittati al prossimo autunno. L’attore è comunque rimasto in Italia, dato che, nel frattempo, ha perso la testa proprio per Diletta Leotta per la quale sembra aver avuto proprio un colpo di fulmine. Al punto da aver deciso di portarla in Turchia per conoscere i suoi genitori.

Oltre all’amore ci sono però anche i nuovi progetti. E così negli ultimi giorni l’attore ha pubblicato un post su Instagram che comprende uno scatto in cui lui, a petto nudo e con gli occhiali da sole, fuma un sigaro. La didascalia che recita: “Il colpo di fulmine sta arrivando. Io sono pronto per la mania. E voi lo siete? Manca poco”.

Tanto è bastato per mandare i fan in fibrillazione. Nessuno sa in cosa consista questo colpo di fulmine professionale. L’attore, almeno per il momento, preferisce mantenere il mistero.

