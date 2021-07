I Bennifer

La cantante sta cercando casa per trasferirsi in pianta stabile a Los Angeles con i figli.

I Bennifer fanno passi avanti nella loro relazione. Jennifer Lopez pronta a mettere radici a Los Angeles. Dopo aver vissuto per anni tra Miami e New York, la cantante vive, ormai, quasi in pianta stabile a Los Angeles, per trascorrere più tempo possibile assieme a Ben Affleck. I Bennifer sono stati fotografati, di recente, mentre erano in giro proprio a visionare case, e dunque la voce di una possibile convivenza si fa sempre più insistente.

I Bennifer alla ricerca di una casa a Los Angeles

Secondo quanto rivelato da una fonte al sito “E!”, Ben starebbe “semplicemente aiutando” J.Lo nella ricerca della casa perfetta per lei e i gemelli Emme e Max. “Sta cercando una nuova casa per se stessa”, ha spiegato l’insider al magazine. “Ha intenzione di vivere a Los Angeles a tempo pieno, quindi vorrebbe una casa fissa per lei e per i ragazzi”, ha aggiunto la fonte. “Qualcosa di più privato rispetto a quello che ha adesso”, ha concluso la fonte.

Pochi giorni fa i Bennifer sono stati avvistati proprio assieme ad un agente immobiliare mentre visitavano alcune case a Los Angeles, ma, ha assicurato ancora l’insider: “Non stanno comprando una villa insieme”. La coppia, che aveva avuto una relazione anni fa, fra il 2002 e il 2004, è tornata insieme da qualche mese, e Jennifer ha immediatamente deciso di trasferirsi da Miami a Los Angeles con i figli per stare più vicina a Ben Affleck, e avrebbe subito iniziato a cercare anche una scuola per i suoi gemelli.

