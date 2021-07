Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e la figlia di Pino Daniele sono inseparabili da 12 anni, entrambe amano i viaggi e la musica

amica molto speciale. Si chiama Sara Daniele ed è la figlia dell’indimenticabile Pino. Le due ragazze sono legatissime, il loro rapporto è quello che c’è fra due sorelle. Aurora Ramazzotti ha un’molto speciale. Si chiamaed è la figlia dell’indimenticabileLe due ragazze sono legatissime, il loro rapporto è quello che c’è fra due sorelle.

È stata la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti a raccontare alcuni dettagli di questa amicizia così profonda.



“Mi ha colpita la sua simpatia unica: romanaccia, senza peli sulla lingua. Mi ha fatto sentire meno in difetto con la mia rozzaggine. Quando vuole bene a una persona è una certezza. E ha la capacità di non dare troppa importanza alle cose che non la hanno: le ho sempre invidiato la leggerezza’’, ha raccontato Aurora. “Mi ha colpita la suaunica: romanaccia, senza peli sulla lingua. Mi ha fatto sentire meno in difetto con la mia. Quando vuole bene a una persona è una certezza. E ha la capacità di non dare troppa importanza alle cose che non la hanno: le ho sempre invidiato la leggerezza’’, ha raccontato

Aurora Ramazzotti e la sua “gemella”

“Aurora è un’anima pura, è più di un’anima gemella: ci siamo scelte come sorelle. Nel periodo più difficile della mia vita è riuscita a scavalcare un muro impenetrabile e di questo le sarò sempre riconoscente: Aurora non mi chiedeva semplicemente come stavo, lei stava male con me’’, ha proseguito Sara Daniele.

Le due ragazze sono amiche da 12 anni e condividono la passione per i viaggi e la musica: ’Siamo cresciute a pane e musica. Siamo state grandissime fan degli One Direction, andavamo ai loro concerti, facevamo gli appostamenti fuori dall’albergo’’, hanno spiegato in una recente intervista.

Aurora e Sara hanno sempre cantato insieme, ma ‘’non ci siamo mai sognate di incidere un disco. Nessuno dei nostri padri era molto per la quale. Io non mi sono mai sentita all’altezza; Sara è molto più brava di me a cantare, ha una tecnica incredibile senza aver studiato, ma è timida. Non a caso adesso lavora dietro le quinte in una casa discografica’’, ha concluso Aurora Ramazzotti.

