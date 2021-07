La Nazionale guidata da Bellano ha conquistato l'oro di categoria battendo in finale la Serbia

Sono le ragazze terribili del volley italiano. La Nazionale Under 20 femminile di volley ha conquistato il Mondiale battendo nettamente la Serbia in finale (3-0).

Under 20, una cavalcata vincente

Una cavalcata vincente, senza esitazioni, per le giocatrici con la regia di Gaia Guiducci (neopromossa in serie A-1 con la Roma Volley e dal prossimo anno a Perugia) che ha saputo esaltare le giocate di Frosini e Omoruyi e delle altre compagne di squadra. Eccole, dunque, le nostre ragazze d’oro, in una gallery da non perdere.

