L’attrice e il nuovo fidanzato sono stati paparazzati come due teneri fidanzati

Renée Zellweger e il nuovo fidanzato Ant Anstead avvistati mentre si scambiavano baci appassionati, in spiaggia, durante una romantica passeggiata a Newport Beach, in California. Il presentatore britannico, star del programma “Wheeler Dealers”, e l’attrice statunitense, appaiono sempre più felici e affiatati. Ant, 42 anni, e Renée, 52, erano in compagnia del figlio di lui, Hudson, che ha quasi due anni.

Renée Zellweger e Ant Anstead, colpo di fulmine in tv

Non è la prima volta che la coppia viene avvistata insieme, come riporta il “Daily Mail”. Nel giugno scorso è arrivata la notizia che l’attrice, famosa per il ruolo di Bridget Jones, e vincitrice di due premi Oscar (per “Ritorno a Cold Mountain” e “Judy”) stesse frequentando il conduttore televisivo britannico. Secondo il sito “TMZ” la scintilla tra i due sarebbe scoppiata durante le riprese di un episodio della prossima serie di Discovery+ “Celebrity IOU Joyride”, nuovo show di Anstead.

Ant Anstead ha una figlia, Amelie, e un figlio, Archie, dalla prima moglie Louise, dalla quale ha divorziato nel 2017. Successivamente ha sposato Christina El Moussa nel dicembre 2018, e con lei ha avuto il piccolo Hudson. La coppia si è separata nel settembre 2020. Renée Zellweger è stata sposata dal maggio al settembre 2005 con cantante Kenny Chesney. Il matrimonio è stato, poi, annullato. Dal 2009 al 2011 ha avuto una relazione con l’attore Bradley Cooper, ed è poi stata insieme al chitarrista rock Doyle Bramhall II dal 2012 al 2019.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata