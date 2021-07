Dopo il matrimonio il centrocampista del Psg, assieme alla moglie, ha raggiunto i suoi amici sull’isola delle Baleari

Prima tappa: Ibiza. Marco Verratti, dopo aver sposato Jessica Aidi, è volato, assieme alla moglie, a Ibiza dove ha raggiunto i suoi compagni di Nazionale, e grandi amici, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. I tre campioni d’Europa, assieme alle rispettive mogli, si sono subito ritrovati a festeggiare, come mostrano alcune stories pubblicate su Instagram. Una prima tappa della luna di miele, probabilmente, per il centrocampista del Psg, che ha voluto subito far festa con i suoi amici.

Marco Verratti, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile figli di Zemanlandia

I tre calciatori si conoscono dai tempi del mitico Pescara di Zeman, e da allora sono rimasti grandi amici, oltre che compagni in Nazionale e avversari sul campo con le rispettive squadre. Dopo la vittoria agli Europei, e la festa a Roma, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno subito raggiunto le rispettive mogli, in vacanza sull’isola spagnola. Verratti, invece, è tornato a Parigi dove ha sposato la sua Jessica, pochi giorni fa.

Dopo il “sì” la festa con gli amici a Ibiza, in un famoso locale tra cibo, musica e tante risate. E non poteva mancare uno scatto di loro tre, insieme, con la scritta: “Friends”.

