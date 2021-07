il principe Harry e Meghan Markle con Archie

Il Duca e la Duchessa del Sussex vorrebbero battezzare la bambina nella cappella privata del Castello di Windsor

Battezzare la piccola Lilibet Diana nella cappella privata del Castello di Windsor, per seguire la tradizione reale. Sarebbe questo il desiderio di Meghan Markle e del principe Harry, pronti a tornare in Gran Bretagna per battezzare la bambina proprio come avvenuto per il loro figlio maggiore. Il piccolo Archie, infatti, fu battezzato lì nel luglio 2019.

Lilibet Diana come Archie

Secondo quanto riporta il “Daily Express”, che cita l’esperta di corona inglese Natalie Oliveri: “Ci sono voci secondo cui Harry e Meghan stanno pianificando di portare la loro figlia nel Regno Unito per la prima volta per il suo battesimo”. Nessuna conferma e “non sappiamo quando Lilibet riceverà il suo battesimo”, ha precisato ancora Oliveri, aggiungendo: “Se Harry e Meghan tornassero al Castello di Windsor, seguirebbero alcune tradizioni di famiglia, come fatto per il battesimo di Archie. Potrebbero, ad esempio, usare l’abito da battesimo indossato da Archie e dai suoi cugini”.

Questa usanza non potrebbe essere rispettata se la coppia decidesse di battezzare la piccola negli Stati Uniti. “Quell’abito è troppo fragile e prezioso per essere spedito per posta in California“, ha specificato ancora l’esperta. Stesso discorso per la fonte battesimale, utilizzata per tutti i neonati della famiglia reale.

Il piccolo Archie fu battezzato con una cerimonia privata, alla quale presero parte pochi amici e persone di famiglia. La Regina Elisabetta e il Principe Filippo non erano presenti, per impegni precedenti, mentre la madre di Meghan, Doria Ragland, arrivò da Los Angeles per assistere alla cerimonia.

