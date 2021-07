Laura Chiatti con Marco Bocci

Laura Chiatti e Marco Bocci sarebbero sempre più lontani dopo 7 anni di matrimonio e la nascita di 2 bambini

matrimonio da favola, arricchito dalla nascita di due bellissimi bambini. Eppure da diversi mesi, ormai, il rapporto fra Marco Bocci sembra in profonda crisi. I due non si vedono insieme da un po’ e c’è chi parla di separazione imminente. Il loro è sempre stato considerato unda favola, arricchito dalla nascita di due bellissimi. Eppure da diversi mesi, ormai, il rapporto fra Laura Chiatti sembra in profonda crisi. I due non si vedono insieme da un po’ e c’è chi parla diimminente.



Sembra che collega del marito, diventata un po’ troppo invadente tra like e commenti sui social. Inoltre, da qualche settimana è scomparsa qualsiasi interazione social tra i due, a parte una loro vecchia foto pubblicata da lui nelle storie Instagram e ricondivisa da lei. Sembra che Laura Chiatti sia molto irritata a causa di unadel marito, diventata un po’ troppo invadente tra like e commenti sui social. Inoltre, da qualche settimana è scomparsa qualsiasi interazione social tra i due, a parte una loro vecchia foto pubblicata da lui nelle storie Instagram e ricondivisa da lei.

Laura Chiatti, freddezza social

I più attenti hanno anche notato che lo scorso 5 luglio, anniversario delle loro nozze, Laura e Marco non si sono scambiati i loro tradizionali commenti romantici. Insomma, questa freddezza social lascia pensare che qualcosa non vada più.

I due attori sono sposati dal 2014 e sono diventati genitori di Enea e Pablo. Da sempre molto attivi sui social, hanno sempre avuto l’abitudine di scambiarsi commenti carini e postare foto di famiglia. Cosa che, negli ultimi mesi, non è più accaduta.

L’ultimo post di Laura è poi una vera e propria frecciatina: “Parlarsi attraverso i post. La nuova frontiera del disagio sentimentale”, queste le parole condivise dall’attrice che aggiunge: “Tu sai”. Nel frattempo Marco Bocci continua il suo tour teatrale in giro per l’Italia e qualche giorno fa, sempre su Instagram, ha pubblicato un selfie con il cugino Gianluca Mastrococco da quella che ha scritto essere “casa nuova”. Di chi dei due ancora non si sa.

