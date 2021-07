Flavio Insinna

Il conduttore ha conosciuto la sua attuale compagna Adriana durante una puntata di 'Affari Tuoi'

Quando si tratta della sua vita privata, il sorridente e chiacchierone Flavio Insinna diventa molto riservato. Per questo il conduttore ha parlato poche volte della sua compagna, Adriana Riccio, ex concorrente di 'Affari Tuoi'.



Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, che travolse entrambi nel 2016 quando lei partecipò al programma come rappresentante del Veneto. Un incontro casuale che poi si è trasformato in una bellissima storia d'amore che dura ancora oggi.

Flavio Insinna e il colpo di fulmine

I due ormai vivono insieme a Roma, ma non hanno figli e non ne avranno, come ha spiegato Flavio Insinna: "Avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una monca. Con un papà assente, che parte e che riparte, e non c'è quando i figli studiano, giocano, crescono".

Adriana è il suo grande amore: “È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce”, ha detto.

Grazie a lei Flavio si sente “in pace con tutti” e confessa di avere un desiderio forte: “Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore”.

