Stefano Sensi

Festa grande in Puglia per le nozze del calciatore dell’Inter e della bella influencer, con circa 300 invitati

Il momento tanto atteso, e rinviato, è finalmente arrivato: Stefano Sensi e Giulia Amodio si sono sposati, nel weekend, ad Ostuni. Il calciatore dell’Inter e la bella influencer pugliese si sono detti “sì” nella terra d’origine di lei. “Il giorno più bello della nostra vita. Il giorno dove i nostri cuori si sono uniti in un grande amore. Il giorno che porteremo per sempre dentro di noi e che dà inizio ad un meraviglioso viaggio. Ti amo amore mio”, ha scritto Stefano in un post su Instagram, pubblicando alcuni scatti del grande giorno.

“La storia più incredibile che conosca. È stato il giorno più bello della mia vita! Sei la persona migliore che potessi scegliere per questa vita, ti amo!!”, ha postato Giulia sui social, assieme ad alcune immagini del matrimonio, in bianco e nero. La coppia si sarebbe dovuta sposare, in origine, il 29 maggio, ma il matrimonio è stato rimandato anche per le restrizioni e le disposizioni legate alla pandemia. Dopo la cerimonia nella cattedrale di Ostuni, gli sposi e circa 300 invitati hanno festeggiato in una masseria, tra brindisi, risate e balli, come mostrato in un video postato dallo stesso calciatore sui social.

Stefano Sensi, dalla tristezza per l’infortunio alla gioia del matrimonio

Stefano Sensi, dunque, non ha potuto festeggiare il titolo di campione d’Europa a Wembley, costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale azzurra a pochi giorni dal via degli Europei per un infortunio, ma ha comunque reso indimenticabile e unica la sua estate 2021. Stefano e Giulia sono insieme da circa 5 anni. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni quando lui giocava a Cesena e, a inizio 2021, il giocatore nerazzurro aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo.

