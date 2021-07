Justin Bieber con sua moglie

Hailey Baldwin assicura che il marito non ha urlato contro di lei nel casinò di Las Vegas

accusato di aver inveito contro sua moglie in un casinò di Las Vegas. A provarlo sarebbero le immagini di un video che, dopo la pubblicazione su Twitter, è stato rimosso dai collaboratori dell’artista americano. Justin Bieber è stato recentementedi avercontro sua moglie in un casinò diA provarlo sarebbero le immagini di un video che, dopo la pubblicazione su Twitter, è stato rimosso dai collaboratori dell’artista americano.

Adesso a difendere Justin Bieber ci pensa direttamente la sua consorte, Hailey Baldwin. La modella, 24 anni, è attualmente a Venezia mentre suo marito è rimasto a casa, a Los Angeles. Dalla Laguna lei ha pubblicato una foto con Justin, mentre si baciano. Poi, nelle sue storie di Instagram, ha scritto: “Ricordando quanto sia stato fantastico lo scorso fine settimana. Mi sono divertita moltissimo circondata da tanto amore”.



Il riferimento è proprio al weekend trascorso a Las Vegas, dove Bieber si era esibito. “Qualsiasi altra narrazione in circolazione è falsa”, ha proseguito Hailey. Il riferimento è proprio al weekend trascorso a Las Vegas, dove Bieber si era. “Qualsiasi altra narrazione in circolazione è falsa”, ha proseguito Hailey.

Justin Bieber violento?

Anche i fan hanno immediatamente difeso Justin. In molti hanno insistito sul fatto che l’artista fosse semplicemente “eccitato” dopo un’apparizione a sorpresa in un nightclub della città del Nevada.

Il video, rimosso da Twitter, mostra Justin mentre urla, si muove in modo concitato, gesticola discutendo con sua moglie. La coppia a un certo punto viene allontanata da alcuni addetti alla sicurezza, anche per separarla dai fan in delirio.

Nessuno sa con certezza se i due abbiano litigato o meno. E adesso che anche Hailey difende suo marito, il mistero resta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata