Harrison Ford

Durante la riprese del quinto film della saga, Harrison Ford si è infortunato a una spalla ed è tutt'ora fermo

'Indiana Jones 5', in Gran Bretagna, a causa di un infortunio alla spalla che lo costringe a un lungo periodo di riposo.

Così, l’attore passa il suo tempo fra i luoghi più belli del Regno Unito. Per esempio in un museo di Cambridge, dove la star è stata avvistata recentemente.



Harrison Ford pochi giorni fa ha festeggiato il suo 79esimo compleanno e ha cercato di tenersi lontano dagli occhi dei suoi tantissimi fan facendo ciò che ama di più: controllare gli aerei custoditi nel museo britannico.

La passione di Harrison Ford

Il divo resta quindi ancora lontano dalle riprese del film, che sono ricominciate a Glasgow grazie alla presenza di un sosia. Nel frattempo lui si gode gli aerei, una sua grandissima passione. Ford ha infatti una licenza di pilota privato da più di 20 anni ed è un collezionista di velivoli d’epoca.

Proprio per questo ha approfittato della presenza in Inghilterra per visitare il Duxford Imperial War Museum, esposizione dedicata ai vecchi aerei da guerra. E qui è stato avvistato da due fan che non hanno resistito alla tentazione di pubblicizzare l’incontro sui loro canali social.

Il più grande museo dell’aviazione della Gran Bretagna, Duxford, ospita quasi 200 velivoli. Il sito custodisce aerei anche per film, inoltre fotografie, documenti, libri e manufatti. Un vero e proprio paradiso per un grande appassionato come Ford.

