Federico Marchetti

Il portiere del Genoa e l’attrice hanno annunciato di aspettare un figlio

Federico Marchetti e Lorena Cacciatore diventeranno presto genitori. L’attrice siciliana è, infatti, in attesa di un bambino, che nascerà a fine settembre e si chiamerà Edoardo. La coppia lo ha annunciato nel corso di una lunga intervista al settimanale “Diva e Donna”. I due stanno insieme da circa tre anni. Si sono conosciuti nel corso di un evento, e per il portiere del Genoa è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Federico Marchetti e Lorena Cacciatore, storia di un grande amore

“Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire. Mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma”, ha raccontato Lorena Cacciatore. “Subito dopo che ci siamo conosciuti, lui è partito per il ritiro. Prima di andare via mi ha detto: ‘Se hai un attacco, chiamami, ti prego’”, ha detto ancora l’attrice. “Lui mi ascoltava, mi chiedeva come stessi e mi impediva di vomitare. Sono uscita da quel tunnel perché mi sono innamorata di lui”, ha spiegato ancora l’attrice.

Ora l’arrivo di un figlio nelle loro vite. E Lorena ha una certezza: “I calciatori di solito fanno tutto presto, ma spesso non hanno consapevolezza di quello che fanno. Federico invece ha 38 anni: per decidere di avere un figlio ha aspettato che fosse il momento giusto”.

