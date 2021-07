Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è volato all'estero con l'attrice 22enne Marta Delogu e 2 dei suoi 3 figli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒂 𝑫𝒆𝒍𝒐𝒈𝒖 (@martadelogu_)

fiamma. Si tratta di Marta Delogu, attrice 22enne che sta trascorrendo le vacanze in Grecia con il cantante. Con loro ci sono anche le figlie avute da Eros e dalla ex Marica Pellegrinelli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Eros Ramazzotti potrebbe avere una nuova. Si tratta di, attrice 22enne che sta trascorrendo le vacanze in Grecia con il cantante. Con loro ci sono anche le figlie avute da Eros e dalla ex: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.



Tutti e quattro si godono il relax nella piscina del resort o sulla spiaggia privata, passando il tempo fra chiacchiere e tante risate. Sembrano un’allegra famiglia, anche se fonti vicine a Marta Delogu smentiscono che si tratti di una nuova storia d’amore. Tutti e quattro si godono il relax nella piscina del resort o sulla spiaggia privata, passando il tempo fra chiacchiere e tante. Sembrano un’allegra famiglia, anche se fonti vicine a Eros Ramazzotti smentiscono che si tratti di una nuova storia d’amore.

Eros Ramazzotti a tutto relax

Tra Eros e la giovane studentessa del Centro nazionale di cinematografia ci sarebbe solo una bella amicizia. È lei a chiarire tutto su Instagram: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni: Fake news. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne”, ha scritto lei.

Nessuna parola, invece, da parte del cantante. Da sempre restio al gossip, l’artista preferisce non replicare ai rumors e continua a godersi la vacanza greca con i suoi figli e Marta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata