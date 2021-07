Elisabetta Canalis

La conduttrice si è lasciata immortalare in uno scatto che ha fatto impazzire i social

Uno scatto che sta facendo impazzire i follower su Instagram. Elisabetta Canalis si è fatta fotografare su un tetto in topless e i commenti dei fan (e non solo) sono diventati numerosissimi. Oltre 200.000 like e una pioggia di commenti per l’ex velina, che oggi si divide tra Stati Uniti e Italia.

Elisabetta Canalis tra famiglia e nuovi progetti

Sempre molto affiatata con il marito Brian Perri, chirurgo statunitense: “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio da una famiglia con 12 figli. È forte e responsabile, un conservatore. Per me c’è sempre”, aveva detto in un’intervista di qualche tempo fa, Elisabetta segue la figlia, Skyler Eva, sei anni a settembre, ma anche i suoi nuovi progetti lavorativi.

Otto anni dopo la conduzione di “Zelig” con Katia Follesa e Davide Paniate, Elisabetta tornerà sul piccolo schermo per la nuova edizione di “Vite da copertina – Tutta la verità su…”, programma di TV8.

Il format, che va in onda dal 2018, racconta, sotto forma di documentario con puntate monografiche, la storia di star del cinema, della tv e dello spettacolo, personaggi famosi italiani e stranieri. Le riprese della trasmissione sarebbero iniziate pochi giorni fa nella sede Sky di Milano Rogoredo e questo giustificherebbe il rientro dell’ex velina a Milano.

