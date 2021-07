Diletta Leotta

Diletta Leotta e Can Yaman potrebbero sposarsi nel 2022, a confermarlo è stato il padre dell'attore turco

matrimonio fra Can Yaman sembra sempre più vicino, specialmente dopo la romanticissima vacanza in Turchia, durante la quale la conduttrice ha potuto conoscere la famiglia dell’attore. Ilfra Diletta Leotta sembra sempre più vicino, specialmente dopo la romanticissima vacanza in, durante la quale la conduttrice ha potuto conoscere la famiglia dell’attore.



A parlare di nozze imminenti è stato proprio il padre di Can, Guven. L’uomo ha fatto sapere: “Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”. Insomma, chi sperava che la coppia avrebbe celebrato il matrimonio ad agosto 2021, come si era ipotizzato in un primo momento, è rimasto deluso. A parlare di nozze imminenti è stato proprio il padre di Can,. L’uomo ha fatto sapere: “Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”. Insomma, chi sperava che la coppia avrebbe celebrato il matrimonio ad agosto 2021, come si era ipotizzato in un primo momento, è rimasto deluso.

Diletta Leotta pronta per dire sì

Di certo si sa che la relazione va avanti a gonfie vele e che l’intenzione di mettere su famiglia è reale. Nel frattempo, Yaman si prepara a calarsi nel ruolo di Sandokan che debutterà presto sul piccolo schermo. Mentre è andato già in onda ‘Mr Wrong’. Leotta, invece, è pronta per tornare a seguire le partite di Serie A da bordo campo, sempre in casa Dazn.

Ma non finisce qui, perché Diletta è attesa proprio in questi giorni a Rimini da un altro impegno lavorativo, mentre il suo Can è diventato il testimonial di un nuovo profumo griffato Dolce e Gabbana. Insomma, la vita sentimentale e professionale della coppia sembra più intensa che mai.

Al punto da aver ricevuto anche la benedizione ufficiale della famiglia turca dell’attore, che non vede l’ora di organizzare un matrimonio da sogno.

