La figlia dell'attrice di 'Pretty Woman' incanta alla sua prima uscita sulla Croisette

Raggiante e sorridente, proprio come la madre. La bella Hazel, 16 anni, figlia di Julia Roberts e Danny Moder ha debuttato sul red carpet del Festival di Cannes. Lo ha fatto accanto al padre Danny, sulla Croisette la presentazione del film di Sean Penn, “Flag Day,” in cui ha lavorato come direttore della fotografia.

Julia Roberts e Danny Moder tengono molto alla loro vita privata e a proteggere la privacy della loro famiglia. La stessa attrice non condivide spesso sui social scatti di famiglia. In questo caso hanno fatto un’eccezione, portando la bella figlia sul red carpet per un’occasione speciale. Capelli biondi raccolti in una coda di cavallo casual, e un abito chemisier di pizzo giallino per lei che ai piedi indossava delle ‘Mary Jane” nere.

Hazel e suo fratello gemello Phinnaeus sono nati nel 2004 e hanno un fratello minore, Henry, nato nel 2007. Julia e Danny si sono incontrati sul set del film “The Mexican” nel 2000 e si sono sposati il 4 luglio 2002 a Taos, nel New Mexico.

