Alex Rodriguez

Lo storico marchio modenese potrebbe fondersi con la “A-Rod Corp” dell’ex giocatore di baseball

Le storiche figurine Panini potrebbero finire nelle mani dell’ex campione statunitense del baseball Alex Rodriguez. La “Slam Corp”, la Spac fondata dalla sua società di investimento “A-Rod Corp” assieme alla “Antara Capital”, infatti, sarebbe pronta a fondersi con lo storico gruppo modenese, di proprietà della famiglia Baroni e dell’ad Aldo Hugo Sallustro.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, le due proprietà starebbero trattando per un’operazione da circa 3 miliardi di dollari. Se l’affare dovesse chiudersi, la Panini si fonderebbe con la “Slam Corp”, trovandosi quotata alla borsa di New York.

Alex Rodriguez, dal baseball agli affari

Alex Rodriguez, 45 anni, ex giocatore di baseball, ha esordito in Major League a soli 19 anni e dal 2004 al 2017 è stato una bandiera degli New York Yankees. È finito al centro delle cronache rosa soprattutto per essere stato fidanzato, per quattro anni, con Jennifer Lopez. La loro storia è finita qualche mese fa, ma i due continuano ad avere affari e investimenti in comune.

Il patrimonio personale di Rodriguez, secondo quanto riportato da “Forbes” sarebbe di oltre 400 milioni di dollari, investito soprattutto in società di tecnologia e immobili. La sua “A-Rod” starebbe anche cercando di rilevare la squadra di basket dei Minnesota Timberwolves.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata