Nozze francesi per il centrocampista che ha sposato vicino Parigi la modella francese Jessica Aidi

Dopo Federico Bernardeschi, che due giorni fa ha sposato Veronica Ciardi a Carrara, un altro azzurro fresco di titolo europeo ha detto “Sì”. Si tratta del centrocampista dell’Italia e del Paris Saint-Germain Marco Verratti che a Neuilly Sur Seine, un comune a nord di Parigi, ha sposato la modella francese Jessica Aidi.

Presenti alla cerimonia anche Tommaso e Andrea, i figli che il calciatore ha avuto con l’ex moglie Laura Zazzara. Tra gli invitati, poi, anche compagni ed ex compagni di squadra del calciatore azzurro, tra cui Mbappé, Ibrahimovic, Pastore e Lavezzi.

Marco Verratti e Jessica Aidi: dal colpo di fulmine al “Sì” a Parigi

Marco Verratti e Jessica Aidi si sono conosciuti in un locale dove la ragazza faceva la cameriera e tra i due sarebbe stato immediato colpo di fulmine. La coppia si è sposata con rito civile e ha festeggiato con gli amici all’Hotel De Crillon, in pieno centro a Parigi, vicino Place de la Concorde.

Marco Verratti, dopo la festa a Parigi, presto in Italia?

Pronti a festeggiare le nozze di Verratti anche in provincia di Pescara, a Manoppello, paesino dove ha avuto la sua prima esperienza da calciatore. “Quattro giorni dopo il trionfo dell’Italia al campionato europeo di calcio, è vittoria dei sentimenti. Il nostro Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati oggi pomeriggio. Agli sposi e a tutti i familiari di Marco partiti da Manoppello per essere accanto al centrocampista azzurro, protagonista del successo della nazionale a Wembley, gli auguri del sindaco Giorgio De Luca, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità. Vi aspettiamo a Manoppello non appena sarà possibile per brindare insieme!” ha scritto il Comune in un post su Facebook.

