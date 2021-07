Alvaro Morata

Il calciatore spagnolo della Juventus e la moglie Alice Campello si godono il relax in Costa Smeralda

Dopo la delusione, e le polemiche che hanno seguito il match Italia-Spagna, a Euro 2020, Alvaro Morata si gode relax e pace, assieme alla famiglia, in vacanza in Sardegna. L’attaccante spagnolo della Juventus ha raggiunto con la moglie Alice Campello e i loro tre figli la Costa Smeralda.

“È un privilegio avere al fianco una donna come te”, ha scritto lui su Instagram, postando uno scatto romantico con la compagna.

Alvaro Morata, vacanze in famiglia

Alice Campello e Alvaro Morata si stanno godendo le vacanze assieme ai tre figli: i gemellini Leonardo e Alessandro, 3 anni, e il piccolo Edoardo, nato nel settembre scorso. Pace e relax per dimenticare non solo la delusione per l’eliminazione della Spagna, contro l’Italia, agli Europei di calcio, ma anche le recenti tensioni e i vergognosi messaggi pubblicati sui social.

Alice Campello, modella e influencer, infatti, durante la semifinale è stata bersagliata da insulti e messaggi vergognosi, per “colpa” del marito, che a pochi minuti dalla fine del match aveva segnato la rete del pareggio spagnolo, riaprendo la partita. La stessa Alice ha denunciato l’accaduto via social, rispondendo alle minacce molto aggressive, in alcuni casi addirittura di morte, con queste parole: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza”.

