Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi

Veronica Ciardi, neo moglie di Federico Bernardeschi, ha escluso la cara amica Sarah Nile dal matrimonio

matrimonio di Federico Bernardeschi e l’ex gieffina Veronica Ciardi. Un’amica di lei, compagna di avventure durante il ‘Grande Fratello 10’, è rimasta profondamente offesa per non essere stata invitata alle nozze celebrate a Cararra subito dopo la vittoria della Nazionale italiana a Euro 2020. C’è un retroscena polemico dietro ildie l’ex gieffina. Un’amica di lei, compagna di avventure durante il, è rimastaper non essere stata invitata alle nozze celebrate a Cararra subito dopo la vittoria della Nazionale italiana a



fuori dalla lista dei cento invitati. Eppure lei stessa aveva invitato la neo sposa di Federico Bernardeschi al proprio matrimonio. Proprio per questo, Sarah ha deciso di chiudere l’amicizia. Sarah Nile è molto amica di Veronica, eppure è rimastadalladei. Eppure lei stessa aveva invitato la neo sposa di Federico Bernardeschi al proprio matrimonio. Proprio per questo, Sarah ha deciso di chiudere l’amicizia.

Il tradimento di Veronica Ciardi

In una serie di stories su Instagram, Sarah ha spiegato la sua versione: ”In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata”.

Poi ha rincarato la dose: ”Ritengo sia giusto spendere due parole, soprattutto per tutte quelle persone che a oggi continuano a chiedere, a voler capire. In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi, tenuti insieme da un filo che fino a oggi – almeno da parte mia – non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare, di fare completamente opposti”.

Infine Sarah ha concluso: “Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato. Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo, metto un punto e mi fermo qui”. Poi l’ex gieffina ha pubblicato anche il messaggio di addio che ha inviato a Ciardi, proprio nel giorno delle nozze.

