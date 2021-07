Millie Bobby Brown

Echo, star di TikTok, aveva pubblicato commenti sgradevoli e raccontato falsità sul suo rapporto con l’attrice di “Stranger Things”

“Interveniamo per assicurarci che interrompa questo atteggiamento una volta per tutte”. Così i rappresentanti di Millie Bobby Brown hanno chiarito quanto accaduto negli ultimi giorni.

Come riporta il “Los Angeles Times”, il giovane tiktoker Echo, il cui vero nome è Hunter Ecimovic, ha dichiarato (e si è vantato) di aver avuto una relazione con l’attrice e di avere anche vissuto con lei.

In una dichiarazione fornita a “TMZ”, però, i rappresentanti dell’attrice, 17 anni, hanno definito i commenti dell’influencer “irresponsabili, offensivi e pieni di odio” e lo accusano di “comportamento predatorio” nei confronti della diciassettenne.

Millie Bobby Brown, termini espliciti e volgari

La risposta dello staff della star di “Stranger Things” è arrivata dopo una serie di dichiarazioni, via social, di Echo. Il tiktoker, nel corso di una diretta su Instagram, aveva iniziato a rispondere ad alcune voci sulla presunta relazione tra lui e Millie Bobby Brown, utilizzando termini espliciti e volgari.

“Non ho nulla di cui scusarmi, sono stato ingannato. Sono stato sfruttato. Ha usato i suoi poteri su di me e io sono stato manipolato“, ha affermato il tiktoker. Alle accuse e alle critiche in diretta social, Echo ha poi risposto evidenziando di aver vissuto “a casa di Millie per otto mesi”.

Qualche ora dopo lo stesso Echo si è scusato su TikTok, dicendo di essere ubriaco. “Non sono affatto orgoglioso di come ho parlato. Sembrava molto immaturo, sembrava orribile…”, ha detto.

