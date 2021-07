Kate Moss è diventata il nuovo volto della linea di intimo "Skims", creata da Kim Kardashian

È stata la stessa top model, 47 anni, a rivelarlo grazie a una serie di scatti postati su Instagram nei quali mette in risalto il suo fisico perfetto con diversi capi della linea.

Il marchio ha annunciato la collaborazione disolo qualche giorno fa. Kim, 40 anni, ha condiviso alcune immagini di Kate in posa per la linea di intimo che lei stessa ha creato, commentando anche le foto più belle con frasi come: “Vi presentiamoper”.