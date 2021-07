Jennifer Aniston

C’è chi parla di un ritorno di fiamma tra i due, ma la coppia smentisce

Jennifer Aniston ha recentemente dichiarato al “The Howard Stern Show” che lei e Brad Pitt sono “amici”. “Parliamo e non c’è alcuna stranezza, tranne per tutti quelli che probabilmente lo hanno visto e volevano che ci fosse, o presumevano che ci fosse”, ha aggiunto l’attrice. Ma c’è chi sarebbe pronto a scommettere che tra i due ci sarebbe qualcosa di più.

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati sposati dal 2000 al 2005 ma, secondo “Us Weekly”, tra i due ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia e si vedrebbero “in maniera occasionale”. Lo avrebbe rivelato una fonte al tabloid, aggiungendo: “Ma non è qualcosa che sono disposti a condividere. Inoltre, non vorrebbero spingersi troppo oltre o riporre troppe aspettative l’uno sull’altro. La loro amicizia significa così tanto per loro”.

Jennifer Aniston e Brad Pitt, da sempre buoni amici

Brad e Jennifer, insomma, sono amici e di tanto in tanto si “divertirebbero” insieme. Nulla di più. I fan della coppia sognano, però, un ritorno di fiamma. E non solo tra Jennifer e Brad…

Recentemente, nel corso della Reunion di “Friends”, David Schwimmer e Jennifer Aniston hanno ammesso di avere avuto una cotta l’uno per l’altra all’inizio dello show. “Durante la prima stagione ho avuto una grande cotta per Jen. A un certo punto, ci siamo innamorati”, ha rivelato l’attore. “Ma uno di noi due era sempre già impegnato e così non abbiamo mai superato quel confine sottile”, ha concluso.

