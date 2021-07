Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci,

I due difensori, campioni d’Europa, sono atterrati insieme all’aeroporto di Cagliari-Elmas

Dopo la conquista del titolo di campioni d’Europa con la maglia della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci si godono relax e ferie in famiglia, in Sardegna. I due difensori azzurri (e della Juventus) sono atterrati, insieme, all’aeroporto di Cagliari-Elmas per iniziare le vacanze.

Lo ha confermato proprio la società di gestione dello scalo sardo, condividendo una foto sul proprio profilo Facebook. “Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, dopo la conquista del titolo di campioni d’Europa, atterrano al Terminal Aviazione Generale dell’Aeroporto di Cagliari cominciando dal Sud Sardegna la più meritata delle vacanze!”, si legge nel post.

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci riabbracciano mogli e figli

Leonardo Bonucci ha subito ritrovato la moglie Martina Maccari e i loro bambini, Lorenzo, Matteo e Matilda, come dimostra anche una tenera storia postata dal calciatore su Instagram.

Giorgio Chiellini sarà sicuramente in compagnia della moglie Carolina Bonistalli e dalle due figlie, Nina e Olivia, anche se la coppia tiene alla propria privacy e condivide pochi scatti di famiglia sui social.

“Ogni cosa ora è al suo posto”. Leonardo Bonucci ha risposto così allo scatto pubblicato dalla moglie Martina, che immortala un bacio e una “innocente” carezza. Lo ha fatto in maniera ironica e tra le risate, proprio come aveva fatto la Martina che, pochi giorni fa, alludendo ai giorni di separazione dal marito, aveva scritto sui social: “Anche una mollica di pane è erotica”.

