Emma Bunton delle Spice Girls ha detto "Sì" al suo compagno Jade Jones con il quale è fidanzata da ben due decenni

sposato segretamente il suo fidanzato Jade Jones. La cantante delle Spice Girls, 45 anni, ha condiviso la felice notizia su Instagram, pubblicando uno splendido scatto di se stessa in un abito corto bianco con il suo neo marito, 42 anni. Emma Bunton ha rivelato di averil suo fidanzato. La cantante delle, 45 anni, ha condiviso la felice notizia su Instagram, pubblicando uno splendido scatto di se stessa in uncorto bianco con il suo neo marito, 42 anni.

20 anni, il fidanzamento era stato annunciato nel 2011. I due condividono i figli Beau, 13 anni, e Tate, 10. Emma e Jade stanno insieme da più di, ilera stato annunciato nel 2011. I due condividono i figli, 13 anni, e10.



Adesso, dopo oltre due decenni, per loro è arrivato il momento del fatidico “Sì”. Emma è apparsa bellissima nell’abito corto bianco con maniche semitrasparenti e uno strascico attaccato, come fosse un mantello. A completare il look, una fascia floreale. Adesso, dopo oltre due decenni, per loro è arrivato il momento del fatidico “Sì”. Emma è apparsa bellissima nell’abito corto bianco con maniche semitrasparenti e uno strascico attaccato, come fosse un mantello. A completare il look, una fascia floreale.

Emma Bunton e la cerimonia segreta

Anche Jade, cantante di R&B diventato poi chef, ha sfoggiato un blazer griffato Gucci, pantaloni color crema e un cappello marrone. Gli sposi non hanno potuto nascondere la loro gioia mentre posavano per uno scatto circondati da uno splendido arco di fiori e si sorridevano reciprocamente. Accanto alla foto condivisa sui suoi account social, Emma ha scritto con entusiasmo: “Mr and Mrs Jones!”.

Jade ha condiviso lo stesso messaggio e uno scatto che mostra la parte posteriore dell’abito della sua neo sposa. La cerimonia è stata super segreta e così gli amici hanno potuto augurare il meglio alla coppia solo in seguito. Fra loro, naturalmente, anche le compagne di avventura nelle Spice Girls.

