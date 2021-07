Naomi Campbell

Naomi Campbell è diventata mamma poche settimane fa e adesso è anche il nuovo volto di Burberry

mamma a 50 anni, poche settimane fa, ma adesso per Naomi Campbell è già arrivato il momento di tornare al lavoro. La top model britannica ha fatto sapere da tempo che rallenterà molto con le sue attività per stare vicina alla sua bambina. Nel frattempo, però, è diventata testimonial della nuova campagna di Burberry.

La modella, commentando la nuova linea della maison, denominata “TB Summer Monogram” e firmata da Riccardo Tisci, ha affermato: “Riccardo riesce continuamente a tirare fuori un’altra parte di me, spingendomi a fare cose che non penso di poter fare. Lavorare con Burberry è sempre un onore”.



Insomma, Naomi Campbell è ritornata al suo vecchio amore: la moda. E questo pochi mesi dopo aver dato il benvenuto alla bimba nata grazie alla maternità surrogata.

Naomi Campbell fra famiglia e moda

Naomi è apparsa bellissima nella nuova campagna Burberry, che includeva diversi cenni al fondatore del marchio Thomas Burberry attraverso le sue inconfondibili stampe. In uno degli scatti più incisivi, la modella rivolge il suo sguardo ipnotico alla fotocamera mentre sfoggia un due pezzi che mette in risalto il suo corpo statuario.

Negli ultimi giorni Naomi ha rivelato di essere felicissima dell’arrivo della sua bambina. La modella ha detto che “non ha mai sentito così tanto amore“, pubblicando un dolcissimo post su Instagram.

La neo mamma era raggiante mentre si rivolgeva ai social media lo scorso giugno per ringraziare i fan per tutti i loro “auguri“. Per lei adesso c’è la sua adorata bambina. E il lavoro, naturalmente.

