Laura Chiatti

L’attrice ha scritto un messaggio per il suo carissimo amico Angelo Rifini, con il quale condivide il giorno del compleanno

Sui social ha già ricevuto una pioggia di auguri. Un giorno speciale per Laura Chiatti che, oggi, 15 luglio, compie 39 anni. A condividere con lei questa giornata un suo storico amico, Angelo Rifino, che condivide con lei la data del compleanno. I due, allo scoccare della mezzanotte, si sono scambiati affettuosi messaggi di auguri.

“Auguri a noi che siamo fatti un po’ al contrario, ma che riusciamo sempre a trovare il giusto binario… A noi che soffochiamo le nostre pene per permettere a chi amiamo di stare bene… a noi che siamo eternamente innamorati”, scrive Laura in un post su Instagram, pubblicando un selfie con il suo amico.

Laura Chiatti, ecco come festeggia i 39 anni

“Noi siamo quelli che non seguono il manuale, noi per capire certe cose dobbiamo prima farci male… Noi siamo quelli del tutto o niente, perché dopo 3 minuti capiamo chi è vero e chi mente…”, prosegue l’attrice.

“Questo augurio è per dirti che non ti cambierei con nessuno al mondo… auguri a me e a te amico del mio cuore… che possa essere per noi un giorno pieno d’amore”, conclude.

Già numerose amiche e colleghi hanno postato messaggi di auguri per Laura Chiatti, tra cui Michela Quattrociocche, Francesco Arca, Pamela Prati.

Non rimane che attendere gli scatti dei festeggiamenti, per scoprire se accanto a Laura ci sarà Marco Bocci, con il quale ci sarebbe sempre più aria di crisi.

