Kanye West

Lei non lo ha seguito a Parigi per un evento e, secondo una fonte, “le piace come amico, ma non vuole una relazione con lui”

Poco più di un mese fa sono stati avvistati insieme in Provenza, felici e innamorati. Adesso Kanye West e Irina Shayk si sarebbero già allontanati. Lo ha rivelato una fonte al magazine “Page Six”, specificando che i due si starebbero frequentando di meno.

Il rapper avrebbe chiesto alla modella di accompagnarlo a Parigi, ma lei avrebbe rifiutato. “Le piace come amico, ma non vuole una relazione con lui”, ha spiegato l’insider, che ha poi precisato: “Non vuole che si scriva che si stanno frequentando. Se fossero andati insieme a Parigi, sarebbe stato un altro mese di notizie così”.

La coppia è stata avvistata a inizio giugno, insieme, in Provenza, in occasione del 44esimo compleanno di Kanye, paparazzati nel corso del loro soggiorno in Francia e al rientro a casa.

Irina Shayk saluta Kanye West: la modella si dice single

L’insider ha inoltre rivelato a “Page Six” che Irina Shayk “non vuole essere collegata a nessuno in questo momento. È felice di essere single“. Kanye West sta al momento divorziando da Kim Kardashian, sposata nel 2014 e dalla quale ha avuto quattro figli.

La bella modella russa, ex di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper, con il quale ha avuto una figlia, invece, ha chiuso la relazione con l’attore americano due anni fa.

