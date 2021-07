Christian Vieri ha festeggiato il suo compleanno alle Baleari con la moglie Costanza Caracciolo e gli amici

hai suoi 48 anni con la moglie,, durante una bellissima vacanza a. Con loro tanti amici con i quali la coppia ha condiviso una tavolata per una cena all’insegna della spensieratezza e del buonumore.

La giornata di Christian era iniziata al, tra auguri e dediche speciali come quella dell’ex velina 31enne. Costanza ha scritto: ”Tanti caridi buon compleanno, a un padre e marito speciale…Grazie per tutto quello che fai per noi ogni giorno, ti amiamo tantissimo….Auguroni amore mio”.