Catherine Zeta Jones e Michael Douglas

Catherine Zeta Jones e suo marito Michael Douglas viaggiano fra le Baleari su una barca a 5 stelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Catherine Zeta Jones continua nel cuore del Mediterraneo. L’attrice gallese si trova al largo di Ibiza dove, con suo marito Michael Douglas, solca il mare a bordo di uno yacht. L’estate dicontinua nel cuore del. L’attrice gallese si trova al largo didove, con suo marito, solca il mare a bordo di uno yacht.

crociera a cinque stelle. La famiglia si è spostata da Maiorca , dove possiede una mega villa dal valore sbalorditivo, a Ibiza dove si è imbarcata per unaa cinque stelle.



Catherine ha postato alcuni video e alcune immagini delle sue vacanze, nei quali il suo fisico perfetto nonostante i 51 anni compiuti è esaltato da un costume da bagno bianco a strisce blu, coperto da una maglia in tinta per evitare di bruciarsi con il sole. Catherine ha postato alcuni video e alcune immagini delle sue, nei quali il suo fisico perfetto nonostante i 51 anni compiuti è esaltato da un costume dabianco a strisce blu, coperto da una maglia in tinta per evitare di bruciarsi con il sole.

Catherine Zeta Jones a tutto relax

Per questa immersione nel blu del Mediterraneo la diva e suo marito hanno scelto uno yacht da mille e una notte. Il costo? Ben 125mila euro a settimana più eventuali altre spese. In compenso, l’imbarcazione può ospitare fino a 12 persone in sei cabine e dispone anche di sistemazioni per i 10 membri dell’equipaggio.

A bordo di questa meraviglia del mare, denominata “Il Sole”, la famiglia Douglas passa il tempo fra relax, tintarella e bagni nelle baie più belle dell’isola delle Baleari. Un video postato dall’attrice la mostra proprio mentre nuota nell’acqua limpida, protetta da un grosso paio di occhiali da sole.

Il modo migliore di ricaricare le batterie in vista di un nuovo anno all’insegna del cinema e dei successi internazionali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata