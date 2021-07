Victoria Beckham

Victoria Beckham ha postato alcune foto dalla capitale Francese con un outfit della sua nuova collezione dal costo di 1.500 euro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Parigi e ha voluto omaggiare l’amatissima capitale francese con un look da favola. La stilista ha infatti indossato un abito della sua nuova collezione del valore di circa 1.500 euro. Victoria Beckham si trova ae ha volutol’amatissima capitale francese con unda. La stilista ha infatti indossato un abito della sua nuova collezione del valore di circa

abito con scollo a V e spalle scoperte, color arancione e crema, caratterizzato da un disegno di pesci rossi. Victoria , 47 anni, ha stupito i suoi fan pubblicando su Instagram un’immagine che la ritrae con indosso uncon scollo a V e spalle scoperte, color arancione e crema, caratterizzato da un disegno di

L’outfit è in vendita al dettaglio a 1.350 sterline (circa 1.500 euro) e attira l’attenzione soprattutto per la sua stampa astratta, che secondo Victoria è un simbolo di ricchezza e buona fortuna in Giappone e Cina.



La stilista ha deciso di indossarlo in anteprima per rendere omaggio a Parigi e lo ha fatto con una serie di selfie scattati nel bagno del suo hotel. Il look è stato completato da un paio di stivali argentati e scintillanti, che di certo non potevano passare inosservati. La stilista ha deciso diinpera Parigi e lo ha fatto con una serie di selfie scattati nel bagno del suo hotel. Il look è stato completato da un paio di stivali argentati e scintillanti, che di certo non potevano passare inosservati.

Victoria Beckham lascia solo David

David Beckham, avvistato nella tribuna d’onore dello stadio di Wembley per assistere alla finale di Per qualche giorno Victoria ha così lasciato solo suo marito, avvistato nella tribuna d’onore dello stadio di Wembley per assistere alla finale di Euro 2020

David era con l’ex modella Kate Moss e sua figlia Lila (18 anni) ma anche con i suoi ragazzi Harper (10 anni) e Cruz (16 anni). Alla comitiva si è aggiunto anche Tom Cruise, grande appassionato di calcio. La loro gioia per il temporaneo vantaggio dell’Inghilterra si è però trasformata in disperazioni dopo i rigori che hanno regalato la coppa all’Italia.

Victoria ha assistito alla disfatta da Parigi, ma almeno ha potuto consolarsi con un abito che presenta la sua nuovissima collezione.

