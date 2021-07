Rihanna

Rihanna e il suo fidanzato, Asap Rocky, hanno dato il via ad una nuova collaborazione artistica

collaborazione si inseguono ormai da settimane, da quando Rihanna e il suo fidanzato Asap Rocky sono stati visti entrare insieme negli studi di registrazione. Le voci su una lorosi inseguono ormai da settimane, da quandoe il suo fidanzatosono stati visti entrare insieme negli studi di registrazione.

Rihanna e Asap hanno infatti girato un video musicale insieme nel Bronx, a New York, allestendo uno spettacolo entusiasmante. Ora il frutto di questo lavoro di coppia sembra maturo:e Asap hanno infatti girato uninsieme nel, a New York, allestendo uno spettacolo entusiasmante.



La cantante è apparsa sorridente, seduta su una scala antincendio. Sia lei che il suo compagno si sono vestiti in modo molto eccentrico, con cappotti di pelliccia rosa acceso e cappelli verde fluorescente. Il tutto condito con trucco che, di certo, non può passare inosservato, così come le scarpe dai tacchi vertiginosi. La cantante è apparsa, seduta su una scala antincendio. Sia lei che il suo compagno si sonoin modo molto, con cappotti di pelliccia rosa acceso e cappelli verde fluorescente. Il tutto condito con trucco che, di certo, non può passare inosservato, così come le scarpe dai tacchi vertiginosi.

Rihanna fra lavoro e amore

La coppia è apparsa in sintonia e di buonumore, perfettamente a proprio agio davanti alla telecamera che ha ripreso ogni istante del video. Non è ancora chiaro, invece, quale canzone la clip accompagni: voci bene informate assicurano che la traccia sia del rapper, molto vicino alla pubblicazione del suo prossimo album ‘All Smiles’.

Qualche ora prima la coppia era apparsa con un look diverso mentre si dirigeva nel Bronx. La cantante in quel caso indossava una vestaglia nera e un paio di infradito dello stesso colore, probabilmente in attesa di prepararsi con gli abiti di scena. Stesso look per Asap, con accappatoio bianco portato sopra una tuta rossa.

Insomma, la storia d’amore fra i due artisti americani prosegue. E, a quanto pare, si sta trasformando anche in un sodalizio musicale.

