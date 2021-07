Madonna

Madonna è andata a vedere una partita di calcio del suo ragazzo e si è scatenata in un video

musica mondiale: nel suo tempo libero Madonna è anche una mamma molto attenta e, proprio per questo segue, personalmente i suoi ragazzi. Lo ha fatto anche recentemente, quando è andata a vedere una partita di calcio di suo figlio David Banda, 15 anni. Non è solo un'icona della



L'artista di origini italiane è apparsa felice e orgogliosa e ha fatto il tifo per la squadra nella quale milita il ragazzo. Il tutto è stato documentato da un video che la star ha postato sulla sua pagina Instagram.

Madonna e il tifo a bordo campo

All’allegra comitiva si sono unite anche le figlie Mercy (15 anni), Estere e Stelle (entrambe di 8 anni). David ha segnato un gol e così l’artista ha cominciato a lanciarsi in un ballo a bordo campo per far sentire tutta la sua vicinanza ai giocatori.

popstar è da sempre un'appassionata di calcio e, prima della finalissima di Euro2020, ha anche espresso il suo sostegno per l'Italia, terra dei suoi avi. Tifo che ha portato fortuna sia agli Azzurri che al giovane David. La cantante ha commentato così la clip: "Andiamo David Banda!". Mercy ha aggiunto: "Questo è mio fratello!". La

Nel post c’è stato spazio anche per la Nazionale italiana: “Soccer Goals. Grazie per l’ottima partita! Ora ci sono le finali! Vai Italia”, ha scritto l’artista americana.

Insomma, per tutta la famiglia è stata una bella giornata all’insegna del calcio. A casa sono rimasti solo Lourdes, Maria e Rocco, i figli più grandi nati da precedenti matrimoni.

