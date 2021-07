Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Il calciatore portoghese ha pubblicato una foto con tanto di dedica per la compagna a bordo di uno splendido yacht

Proseguono le vacanze in barca di Cristiano Ronaldo con la sua famiglia. Il calciatore portoghese sta trascorrendo alcune settimane di vacanza su uno splendido yacht in giro per il Mediterraneo insieme alla sua Georgina e i figli. CR7 si sta rilassando e godendo la famiglia, ma non dimentica mai il romanticismo.

“My love”, ha scritto il calciatore su Instagram, pubblicando uno scatto assieme alla compagna, in barca a largo di Maiorca. Pioggia di like, cuoricini e complimenti per il campione della Juventus.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez , amore a gonfie vele

Anche la bella Georgina Rodriguez ha “risposto” alla dedica, pubblicando una serie di scatti romantici e allegri e alcune immagini del tramonto visto dallo yacht. “Amándote en el mar”, la caption che accompagna la foto, che vuol dire “Amarti nel mare”.

Nel frattempo, pare sempre più concreta l’ipotesi che Cristiano Ronaldo possa restare in bianconero. Nel corso della settimana, infatti, a Milano, dovrebbe svolgersi un vertice per chiudere la questione. I tifosi della Juventus, a questo punto, sperano di vedere CR7 al raduno con la squadra di Allegri già dal prossimo 20 luglio.

