Assieme da circa 20 anni, la conduttrice e cantante si sono sposati, alle porte di Roma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Di Domenico (@didocart)

Si sono detti “Sì”, 20 anni dopo, davanti ad amici, vip e ad una persona per loro molto speciale. Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini si sono sposati e, a officiare la cerimonia, c’era un carissimo amico: Federico Russo.

Carolina, conduttrice televisiva e radiofonica, diventata famosa come Vj di Mtv, e Pier, leader dei Velvet, si conobbero proprio sul lavoro e dal loro legame, sempre molto riservato e lontano dai riflettori, sono nati due figli nel 2008 e nel 2011.

Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini: da Lillo a Favino, amici e risate

Al matrimonio, che si è svolto in uno splendido casale alle porte di Roma, erano presenti tanti amici della coppia, volti noti della musica e della tv. Da Lillo Petrolo a Pierfrancesco Favino, passando per Federico Russo, appunto, grande amico della coppia e storico partner televisivo di Carolina, dai tempi di Mtv.

Proprio Federico ha officiato il rito civile, testimoniando in prima persona il grande amore tra i due e definendoli, in un post su Instagram, “La coppia più bella del mondo da 20 anni”.

“È stata un’esplosione di amore”, ha scritto su Instagram Carolina, postando alcuni scatti della giornata e ringraziando chi ha reso possibile la loro bella festa, “persone che conosciamo bene e altre che abbiamo incontrato per questa occasione ma che la vita ha deciso di selezionare per noi e rendere perfettamente in linea con il nostro obiettivo: stare bene e divertirsi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Russo (@federussos)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata