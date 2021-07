Nuova doccia fredda per la ragazza siciliana, che vede il fidanzato sempre più vicino alla single Vincenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Sembrano sempre più distanti le strade Floriana e Federico, coppia siciliana fidanzata da due anni. E la strada di Federico, soprattutto, sembra sempre più vicina a quella della single Vicenza.

Durante il suo secondo falò a “Temptation Island“, Floriana è scoppiata a piangere nel vedere le immagini del fidanzato: “Io sto male, non riesco a stare più qua, ogni giornata mi pesa. Lui è felice e io no, è sempre così e non mi fa stare bene. Lui ha creato un rapporto solo con una ragazza. L’ha scelta il primo giorno e l’ha conosciuta qua dentro”, ha detto in lacrime la ragazza, guardando le immagini del fidanzato.

“Temptation Island”, Federico duro con Floriana: “Lei programma tutto”

“Prima di mangiare mi dà due baci, prima di andare a dormire mi dice ‘buonanotte amore mio’, prima di farmi la doccia altri due baci. Lei programma tutta la giornata, io non sono così”, ha detto Federico, parlando della fidanzata con la single Vincenza. “Ormai bacio più il cane che lei”, ha aggiunto, raccontando del suo attuale rapporto con Floriana.

Parole che hanno fatto male alla ragazza, 21 anni, che alla fine dei video ha detto: “Come faccio a farmi una famiglia con uno che a 34 anni, invece di pensare ai nostri problemi, si sta facendo la storia d’amore con un’altra? Lui a me non sta pensando. Tutto questo per me non ha senso”.

E ha aggiunto, rivolgendosi alle compagne di viaggio: “Che sfigato, io lo lascio!”. Il prossimo lunedì ci sarà un nuovo falò di confronto immediato. E, questa volta, potrebbe essere proprio Floriana a decidere di mettere fine, in anticipo, al suo “viaggio nei sentimenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata