La coppia, che tra meno di un mese si sposerà, dopo un lungo confronto ha deciso di uscire insieme dal programma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Le nozze, fissate per il 2020, erano state rinviate al 7 agosto 2021 a causa della pandemia. E, a quanto pare, si faranno. Il “viaggio nei sentimenti” di Ste e Claudia si è, infatti, concluso in anticipo e positivamente: la coppia, dopo un lungo falò di confronto anticipato, ha deciso di uscire insieme da “Temptation Island” superando la crisi, i silenzi e le incomprensioni e facendosi numerose promesse.

“Temptation Island“, Ste a Claudia: “Mi hai fatto male!”

“Mi hai fatto male, lo sai che mi hai fatto male? Ho visto tante cose brutte” ha detto Ste appena ha rivisto la sua fidanzata Claudia, che lo ha accolto al falò di confronto con un lungo abbraccio. Poi la discussione tra i due si è accesa, e sono stati analizzati tutti i problemi rilevati durante i giorni trascorsi in Sardegna, da separati.

“Qualcosa è stato anche per vedere una reazione da parte tua”, ha risposto la ragazza. “Spesso piango in bagno di nascosto e tu non te ne accorgi, anche quando esco dal bagno con gli occhi viola. Non sei attento…”, ha detto Claudia, rimproverando il fidanzato e dicendo di sentirsi troppo ‘giudicata’. Mi sono però analizzata ed ho scoperto anche molti miei errori. Non ti ho mai chiesto scusa e di questo mi dispiace. Vorrei ritrovare con te quella complicità che c’era prima”.

“Cercherò di essere più attento, ma tu devi cercare di coinvolgermi in tutto. Non devi provare a farmi capire le cose. Me lo devi dire. Sicuramente cambierò ed ho capito che con le persone che più amo in assoluto, come te, mia madre e mia nonna, tendo a rispondere male a volte. Cambierò”, ha concluso Ste prima di abbandonare il programma con la sua futura moglie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata