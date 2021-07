il principe William

Pioggia di insulti razzisti da parte dei tifosi inglesi sui tre giocatori Saka, Rashford e Sancho. Anche la Federcalcio inglese ha annunciato provvedimenti

“È totalmente inaccettabile che dei giocatori debbano sopportare un simile aberrante comportamento. Deve finire ora e tutte le persone coinvolte devono rispondere della loro responsabilità”, ha commentato il principe William via Twitter.

Insulti razzisti ai tifosi inglesi: intervengono il principe William e la Football Association

In tutto il Paese è montata immediatamente l’indignazione. Scotland Yard ha annunciato che ha immediatamente aperto delle indagini, avvertendo che comportamenti del genere “non saranno tollerati”. Lo stesso primo ministro Boris Johnson aveva denunciato l’accaduto via Twitter, precisando che “i responsabili dovrebbero vergognarsi di loro stessi”.

Anche la Federcalcio inglese (Football Association), di cui il principe William è presidente onorario, si è detta “disgustata” e “inorridita”: “Non potremmo essere più chiari nel sottolineare che chiunque si macchi di questi comportamenti disgustosi non è benvenuto. Faremo tutto il possibile per dare sostegno ai giocatori colpiti, mentre sollecitiamo le punizioni più dure possibili per i colpevoli”.

