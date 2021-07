Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono in Sardegna per un viaggio all'insegna dell'amicizia: con loro anche Nicola Savino e Francesco Totti

vacanze all’insegna del relax e dell’allegria quelle che Michelle Hunziker e Ilary Blasi stanno condividendo, accompagnate dalle rispettive famiglie. Le due conduttrici sono in barca, al largo dell’Isola di Mortorio, in Costa Smeralda. Con loro ci sono anche Nicola Savino, Francesco Totti e altri amici. Sonoall’insegna dele dell’quelle chestanno condividendo, accompagnate dalle rispettive. Le due conduttrici sono in, al largo dell’Isola di Mortorio, in. Con loro ci sono anche Nicola Savino, Francesco Totti e altri amici.



L’allegra comitiva passa il tempo tra tuffi nel mare cristallino, tintarella sul ponte, risate e apertitivi. A tenere banco, però, sono soprattutto Michelle e Ilary, che si divertono con performance esilaranti. Savino e Totti sono invece incaricati di fare la telecronaca di ciò che accade durante i diversi siparietti. L’allegra comitiva passa il tempo tra tuffi nel mare cristallino,sul ponte, risate e apertitivi. A tenere banco, però, sono soprattuttoe Ilary, che si divertono conesilaranti. Savino e Totti sono invece incaricati di fare la telecronaca di ciò che accade durante i diversi siparietti.

Michelle Hunziker, relax al mare

Totti definisce Michelle e sua moglie Ilary ”vecchie”. Tutti ridono e si divertono, il panorama è fantastico e la compagnia è all’altezza delle aspettative. Insomma, dopo la Michelle e Ilary si sono regalate delle vacanze insieme all’insegna della più assoluta spensieratezza. In sottofondoMichelle e sua moglie Ilary ””. Tutti ridono e si divertono, il panorama è fantastico e la compagnia è all’altezza delle aspettative. Insomma, dopo la cena romana di qualche settimana fa si sono regalate delle vacanze insieme all’insegna della più assoluta spensieratezza.

Per il momento fra le due bionde c’è solo una grandissima amicizia. Ma i loro fan già sognano e c’è chi sospetta che per la bionda romana (40 anni) e la collega svizzera (44 anni) ci sia un progetto di lavoro in vista. Per la gioia di tutti i follower che, per adesso, seguono le vacanze delle due bellissime conduttrici attraverso i social.

