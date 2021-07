Jennifer Lopez e Ben Affleck sono diventati inseparabili e sembra siano pronti ad andare a vivere insieme

L’artista (51 anni) e l’attore (48 anni) stanno facendomilioni di fan in tutto il mondo con la lorosentimentale. J.Lo recentemente ha anche fatto sapere di non essere mai stata meglio in vita sua, nonostante da pochi mesi abbia chiuso la relazione con, con cui aveva anche deciso di sposarsi, per poi rimandare a causa del Covid.