Victoria Beckham con il marito David

David Beckham e Victoria hanno postato foto e video della figlia che ha compiuto 10 anni

piccola di casa Beckham. Ma ormai anche Harper ha raggiunto la soglia dei 10 anni e così Victoria e David Beckham hanno festeggiato il suo compleanno condividendo con i follower su Instagram una serie di clip e immagini che ritraggono la loro figlioletta. È la piùdi casa. Ma ormai ancheha raggiunto la soglia dei 10 anni e cosìhanno festeggiato il suocondividendo con i follower su Instagram una serie di clip e immagini che ritraggono la loro

La piccola viene definita da tutti come “il membro più carino e migliore” della famiglia. Nelle immagini Harper appare molto a suo agio con la fotocamera: sorride e si mette in posa proprio come solitamente fa la sua famosissima mamma, Victoria Beckham.



Gli auguri alla bambina arrivano da tutti: papà David, mamma Victoria e i fratelli Brooklyn, Romeo e Cruz. Proprio Brooklyn, il primogenito di Victoria e David, ha postato alcune immagini della sorella commentando: “Buon decimo compleanno alla migliore sorellina del mondo! Sei la più carina, ti amo così tanto, Harper”. Gli auguri alla bambina arrivano da tutti: papà David, mammae i fratelli. Proprio Brooklyn, ildi Victoria e David, ha postato alcune immagini della sorella commentando: “Buon decimo compleanno alla migliore sorellina del mondo! Sei la più carina, ti amo così tanto, Harper”.

David Beckham e Victoria felici in famiglia

La coppia più glam del calcio mondiale è apparsa entusiasta dei primi 10 anni della bambina, che è stata ritratta anche con immagini del passato. David ha commentato: “Ti amiamo così tanto piccola donna”.

Nel frattempo Victoria, 47 anni, ha caricato un simpatico video nel quale Harper, qualche anno fa, esegue un tip tap e poi cammina sui tacchi, imitando la sua mamma stilista.

Insomma, il compleanno di Harper per la famiglia Beckham è stata l’occasione per fare un tuffo nel passato e ricordare piccole e grandi emozioni di una famiglia più felice e unita che mai.

