Il rapper partenopeo ha mantenuto la promessa fatta se l’Italia avesse vinto agli Europei di calcio

Aveva fatto una promessa e, come tale, andava mantenuta. Clementino, dopo l’impresa dell’Italia a Euro 2020, campione d’Europa a Wembley, ha omaggiato il suo grande amico, calciatore della Nazionale e del Napoli, Lorenzo Insigne.

Lo ha fatto tatuandosi la frase “O tir’ a gir’” e il numero 24, quello che il calciatore indossa a con il club partenopeo. Il tiro a giro sul secondo palo è, infatti, il marchio di fabbrica di Lorenzo Insigne ed è entrato ormai nel vocabolario dei tifosi italiani. A Euro 2020 Insigne ha infatti segnato due volte in questo modo, contro la Turchia e ai quarti di finale contro il Belgio.

Il tatuaggio di Clementino in onore di Lorenzo Insigne

Il rapper italiano, che era stato tra i protagonisti, con gli azzurri, nel corso della trasmissione “Notte Azzurra”, alla vigilia del via degli Europei e alla vigilia della competizione continentale aveva promesso che se l’Italia avesse vinto gli Europei si sarebbe tatuato addosso “O tir’ a gir’”. E così ha fatto, poche ore dopo la vittoria di Wembley.

Il rapper partenopeo è stato una sorta di portafortuna per gli azzurri. Aveva fatto cantare i tre napoletani Ciro Immobile, Gigi Donnarumma e lo stesso Insigne in tv, rappando sulle note del suo celebre brano “Cos Cos Cos” ed è stato ospite su RaiPlay dei “The Jackal” in occasione del match contro la Svizzera, prevedendo il risultato finale del match in un freestyle improvvisato.

Dopo la tensione dei calci di rigore, al termine della finale vinta contro l’Inghilterra, Clementino, come tantissimi napoletani, è sceso in strada per festeggiare e ha postato alcuni momenti sui social.

