La cantante ha condiviso una serie di scatti sui social del viaggio di nozze con il neo marito

Era già stata avvistata, qualche giorno fa, a cena ad Amsterdam. Adesso una serie di scatti condivisi sui social lo confermano: Ariana Grande è in Olanda, in viaggio di nozze, assieme al marito Dalton Gomez.

I due si sono sposati lo scorso 15 maggio in gran segreto nella lussuosa casa di Montecito, nella contea di Santa Barbara (in California), pochi mesi dopo aver annunciato il loro fidanzamento ufficiale, avvenuto nel dicembre 2020. Per la luna di miele, dunque Ariana e Dalton avrebbero scelto l’Europa e, al momento, si godono giornate d’amore e relax in Olanda.

Su Instagram le foto di Ariana Grande e Dalton Gomez in viaggio di nozze

I primi scatti della luna di miele sono stati condivisi dalla stessa star sui social. Momenti di quotidianità, insieme, e una dolce fotografia mentre Ariana e Dalton sono seduti in due enormi zoccoli olandesi.

E ancora, una serie di scatti da turisti, tra le vie di Amsterdam, sui canali e nei luoghi che stanno visitando.

Il matrimonio dello scorso 15 maggio è stato condiviso con pochi invitati, una cerimonia intima e privata con appena 20 persone tra amici e familiari.

Anche per la luna di miele Ariana e Dalton si stanno godendo la propria privacy, lontani da feste e paparazzi, per una visita da veri turisti e sposini innamorati. I fan europei, nel frattempo, sperano che la luna di miele della coppia tocchi anche altri paesi del vecchio continente.

