Angelina Jolie

Angelina Jolie è stata avvistata ancora una volta con il cantante The Weekend: semplice amicizia o l'inizio di un flirt?

relazione fra The Weekend, sebbene ancora non confermata, sembra andare a gonfie vele. L’attrice e il cantante sono stati avvistati ancora, questa volta durante un concerto a Los Angeles. Qualche giorno fa la coppia era stata paparazzata all’uscita di un ristorante e questo aveva fatto pensare a un legame più forte di una semplice amicizia. Lafra Angelina Jolie , sebbene ancora non confermata, sembra andare a gonfie vele. L’attrice e il cantante sono stati avvistati ancora, questa volta durante un. Qualche giorno fa la coppia era stata paparazzata all’uscita di une questo aveva fatto pensare a un legame più forte di una semplice amicizia.

Le immagini di diverse star presenti al live di Mustafa sono apparse sull’account Instagram Deuxmoi, che ha anche mostrato The Weekend con un gruppo di amici e con l’attrice seduta al suo fianco assieme alle figlie Shiloh (15 anni) e Zahara (16 anni).



Per il momento, fonti vicine alla coppia dicono che fra i due ci sarebbe solo una bella amicizia. Sembra però che recentemente The Weekend abbia confessato di avere una cotta per l’ex moglie di Brad Pitt, ancora impegnata in una difficile causa di divorzio e di affidamento dei 5 figli minorenni. Per il momento, fonti vicine alla coppia dicono che fra i due ci sarebbeunaSembra però che recentemente The Weekend abbia confessato di avere una cotta per l’ex moglie di, ancora impegnata in una difficile causa di divorzio e di affidamento dei 5 figli minorenni.

Angelina Jolie, nuovo amore?

The Weekend e l’attrice finora non sono mai stati particolarmente vicini. Anzi, l’ex fidanzata del cantante, Selena Gomez, ha conosciuto l’ex marito dell’attrice, Brad, nel 2016 quando i due erano ancora sposati. In quell’occasione la stampa aveva affermato che Pitt “flirtava spudoratamente” con la bella Selena, un dettaglio che avrebbe causato i primi problemi fra lui e Angelina.

Adesso le parti si ribaltano: Angelina sta cercando di ricominciare dopo la separazione da Brad Pitt. E potrebbe farlo proprio con The Weekend.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata