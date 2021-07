Madonna

L'artista ha pubblicato una clip di @Madonna_2.0 per promuovere il suo prossimo documentario che racconta il "Madame X Tour"

‘Madame X’ (il suo 14esimo album) nel 2019 ed è andata in tournée in tutto il mondo con le sue nuove canzoni. Adesso Madonna ha deciso di condividere un video di uno dei suoi più famosi imitatori, ‘Madame X Tour’, che sarà trasmesso in streaming su Paramount+ il prossimo ottobre. Ha pubblicato(il suo 14esimo album) nel 2019 ed è andata in tournée in tutto il mondo con le sue nuove canzoni. Adessoha deciso di condividere undi uno dei suoi più famosi imitatori, @Madonna_2.0 , per promuovere il film, che sarà trasmesso in streaming su Paramount+ il prossimo ottobre.

Nella clip, diffusa inizialmente su Tik Tok, l’imitatore indossa una parrucca nera in stile anni ’20 mentre fuma una sigaretta e beve vino. La cantante ha intitolato il post: “Wild is the world… Madame X in arrivo a ottobre su Paramount +”.



L’imitatore della superstar pop vanta oltre 60mila follower su TikTok e non ha potuto nascondere la sua eccitazione nell’apprendere che la cantante aveva condiviso uno dei suoi video. “È successo davvero. Lei ha usato il mio video per promuovere il suo prossimo documentario che racconta il ‘Madame X Tour’”, ha scritto commentando la notizia. L’imitatore della superstar pop vanta oltre 60mila follower sue non ha potuto nascondere la suanell’apprendere che la cantante aveva condiviso uno dei suoi video. “Lei ha usato il mio video per promuovere il suo prossimo documentario che racconta il ‘Madame X Tour’”, ha scritto commentando la notizia.

Madonna omaggia il suo tour

Lo scorso maggio, l’artista di origini italiane aveva annunciato su Instagram che un documentario sarebbe uscito in autunno, scrivendo: “Madame X in arrivo ad ottobre!!!”, accanto a una sua foto sul palco durante le 75 date del tour.

‘Like a virgin’, nel 1985. Per la cantante un’occasione per tornare a stretto contatto con un pubblico che la ama da sempre e al quale lei ha sempre regalato tantissime emozioni. Il ‘Madame X Tour’ è stato organizzato dopo la pubblicazione del 14esimo album in studio, uscito a giugno 2019. Per l’occasione, l’iconica artista ha suonato in luoghi più piccoli rispetto agli stadi ai quali è abituata, per la prima volta dopo la tournée di, nel 1985.un’occasione per tornare a stretto contatto con un pubblico che la ama da sempre e al quale lei ha sempre regalato tantissime emozioni.

